Вылет из ЛЧ – не повод унывать. Астон Вилла – Ньюкасл 4:1. Обзор матча

"Львы" вышли вперед в дебюте встречи. Скоро "сороки" нивелировали преимущество, но после перерыва хозяева прибавили и соперник посыпался.

Подопечные Эмери поднялись на шестую позицию (57 очков) и 22 апреля поедут к "Манчестер Сити". Гости пока третьи (59 баллов) и в ближайшую субботу будут принимать "Ипсвич".

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Смотрите обзор матча 33 тура АПЛ

Бирмингем. Вилла Парк, 42 618

Астон Вилла – Ньюкасл 4:1

Голы: Уоткинс, 1, Матсен, 64, Берн, 73 (аг), Онана, 75 – Шер, 18