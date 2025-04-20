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Вылет из ЛЧ – не повод унывать. Астон Вилла – Ньюкасл 4:1. Обзор матча
Разгромили конкурента
Getty Images / Global Images Ukraine
"Львы" вышли вперед в дебюте встречи. Скоро "сороки" нивелировали преимущество, но после перерыва хозяева прибавили и соперник посыпался.
Подопечные Эмери поднялись на шестую позицию (57 очков) и 22 апреля поедут к "Манчестер Сити". Гости пока третьи (59 баллов) и в ближайшую субботу будут принимать "Ипсвич".
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Смотрите обзор матча 33 тура АПЛ
Бирмингем. Вилла Парк, 42 618
Голы: Уоткинс, 1, Матсен, 64, Берн, 73 (аг), Онана, 75 – Шер, 18
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