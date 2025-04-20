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Один из лидеров чемпионата Саудовской Аравии хочет пригласить тренера команды АПЛ

Англия
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Португальский наставник прогрессирует

Один из лидеров чемпионата Саудовской Аравии хочет пригласить тренера команды АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Хиляль" находится в поисках нового тренера. Одного из кандидатов саудовский клуб нашел в АПЛ.

Как сообщает Николо Скира, их заинтересовал главный тренер "Фулхэма" Марку Силва. Португалец может возглавить "Аль-Хиляль" уже в следующем сезоне.

Силва находится во главе "дачников" с июля 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.

Сейчас "Аль-Хиляль" возглавляет Жорже Жезус. Его соглашение завершается через два месяца. Кандидатура португальца – одна из первых на пост главного тренера сборной Бразилии.

"Фулхэм" находится на девятом месте АПЛ, "Аль-Хиляль" идет вторым в чемпионате Саудовской Аравии.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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