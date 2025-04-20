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Один из лидеров чемпионата Саудовской Аравии хочет пригласить тренера команды АПЛ
Португальский наставник прогрессирует
Getty Images / Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" находится в поисках нового тренера. Одного из кандидатов саудовский клуб нашел в АПЛ.
Как сообщает Николо Скира, их заинтересовал главный тренер "Фулхэма" Марку Силва. Португалец может возглавить "Аль-Хиляль" уже в следующем сезоне.
Силва находится во главе "дачников" с июля 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.
Сейчас "Аль-Хиляль" возглавляет Жорже Жезус. Его соглашение завершается через два месяца. Кандидатура португальца – одна из первых на пост главного тренера сборной Бразилии.
"Фулхэм" находится на девятом месте АПЛ, "Аль-Хиляль" идет вторым в чемпионате Саудовской Аравии.
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