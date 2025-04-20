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Возвращение украинца на английское поле? Стартовый состав Арсенала на игру с Ипсвич Таун

Англия

Зинченко - на позиции левого защитника

Возвращение украинца на английское поле? Стартовый состав Арсенала на игру с Ипсвич Таун

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Арсенал" отправился в гости в "Ипсвич Таун".

Матч начнется в 16:00, "канониры" уже опубликовали состав на сегодняшний матч, в старте будет украинский защитник Александр Зинченко.

Следить за матчем можно будет в матч-центре UA-Футбол.

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Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко Ипсвич Таун
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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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