Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возвращение украинца на английское поле? Стартовый состав Арсенала на игру с Ипсвич Таун
Зинченко - на позиции левого защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Арсенал" отправился в гости в "Ипсвич Таун".
Матч начнется в 16:00, "канониры" уже опубликовали состав на сегодняшний матч, в старте будет украинский защитник Александр Зинченко.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2025
???? White returns to the XI
???? Zinchenko in at left-back
???? Trossard leads the line
Let's do this, Gunners ????
Следить за матчем можно будет в матч-центре UA-Футбол.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Голкипер Черноморца рассказал, что сменил Кучер в клубе
- За первые шесть часов "перемирия" Россия провела 19 штурмовых действий – Зеленский
- За последние 20 лет только 4 футболиста оформляли 4 результативных действия в матче с Шахтером
- Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000