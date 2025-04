Возвращение украинца на английское поле? Стартовый состав Арсенала на игру с Ипсвич Таун

Сегодня "Арсенал" отправился в гости в "Ипсвич Таун".

Матч начнется в 16:00, "канониры" уже опубликовали состав на сегодняшний матч, в старте будет украинский защитник Александр Зинченко.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? White returns to the XI

???? Zinchenko in at left-back

???? Trossard leads the line



Let's do this, Gunners ????