Астон Вилла впервые за 35 лет достигла результативной победной серии

Во вчерашнем матче 33 тура АПЛ "Астон Вилла" дома разгромила "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 4:1.

Это шестой подряд поединок "львов" во всех турнирах на своем поле, в котором они одержали победу и отличились минимум дважды. Как сообщает Opta, это самая длинная серия домашних побед с 2+ голами за одну встречу.

Последний раз такую ​​серию "Вилла" имела еще в 1990 году. Однако тогда она равнялась 11 матчам подряд.

6 - Aston Villa have won six successive home games in all competitions, each while scoring at least twice. It's their longest run of home wins while scoring 2+ since January 1990 (11). Super. pic.twitter.com/ZzRoJedsME