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Астон Вилла впервые за 35 лет достигла результативной победной серии

Англия

Дома – настоящая крепость

Астон Вилла впервые за 35 лет достигла результативной победной серии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 33 тура АПЛ "Астон Вилла" дома разгромила "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 4:1.

Это шестой подряд поединок "львов" во всех турнирах на своем поле, в котором они одержали победу и отличились минимум дважды. Как сообщает Opta, это самая длинная серия домашних побед с 2+ голами за одну встречу.

Последний раз такую ​​серию "Вилла" имела еще в 1990 году. Однако тогда она равнялась 11 матчам подряд.

"Львы" победили "Челси" (2:1), "Кардифф" (2:0), "Брюгге" (3:0), "Ноттингем Форест" (2:1), ПСЖ (3:2) и "Ньюкасл" (4:1).

Следующий поединок на "Вилла Парк" подопечные Эмери проведут 3 мая против "Фулхэма".

В настоящее время "львы" находятся на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Читайте такжеВылет из ЛЧ – не повод унывать. Астон Вилла – Ньюкасл 4:1. Обзор матча
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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Максим Кучер
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