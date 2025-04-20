Астон Вилла впервые за 35 лет достигла результативной победной серии

Во вчерашнем матче 33 тура АПЛ "Астон Вилла" дома разгромила "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 4:1.

Это шестой подряд поединок "львов" во всех турнирах на своем поле, в котором они одержали победу и отличились минимум дважды. Как сообщает Opta, это самая длинная серия домашних побед с 2+ голами за одну встречу.

Последний раз такую ​​серию "Вилла" имела еще в 1990 году. Однако тогда она равнялась 11 матчам подряд.

6 - Aston Villa have won six successive home games in all competitions, each while scoring at least twice. It's their longest run of home wins while scoring 2+ since January 1990 (11). Super. pic.twitter.com/ZzRoJedsME — OptaJoe (@OptaJoe) April 19, 2025

"Львы" победили "Челси" (2:1), "Кардифф" (2:0), "Брюгге" (3:0), "Ноттингем Форест" (2:1), ПСЖ (3:2) и "Ньюкасл" (4:1).

Следующий поединок на "Вилла Парк" подопечные Эмери проведут 3 мая против "Фулхэма".

В настоящее время "львы" находятся на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.