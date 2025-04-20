АПЛ. Ипсвич - Арсенал 0:4. Легкая прогулка для лондонцев

Матч начался с натиска "Арсенала". Сначала Букайо Сака попытался пойти вперед, а затем Троссард рассек оборону точной передачей, но защитники уверенно действовали. "Канониры" продолжали создавать моменты и все тот же Троссард снова оказался в эпицентре, пробив из пределов штрафной и заработал угловой, но хозяева держали оборону, как крепость под штурмом.

"Ипсвич" попытался огрызнуться, Хулио Энкисо пошел к воротам и пробил, но удар был слабым и захлебнулся. Казалось, что "трактористы" не собирались сдаваться и "Арсенал" постепенно набирал обороты, контролируя мяч и выжидая момент для удара. И этот момент наступил. Александр Зинченко начал атаку, отдав на Эдегора и Мартин, как настоящий дирижер полузащиты, отдал изящную передачу на Троссарда, который хладнокровно пробил мимо вратаря Алекса Палмера. "Портмен Роуд" притих, а гостевой сектор взорвался радостью - „Арсенал“ вышел вперед.

"Канониры" продолжали давить, хотя иногда не хватало точности. Зато Джек Кларк из "Ипсвича" ненадолго перехватил инициативу, вырвав мяч, но разозлился, когда Кавана зафиксировал фол.

На 32-й минуте "Арсенал" разыграл комбинацию, путая соперника, и эта путаница дала плоды: Мерино выдал идеальную передачу на Мартинелли, который пробил с близкого расстояния и удвоил преимущество своей команды. Таким образом лондонцы ударили по надеждам "Ипсвича", а гостевые фанаты устроили настоящий праздник. Но настоящим ударом стало удаление Лейфа Дэвиса. Его грубый фол не оставил Кавани выбора - красная карточка. И так "Ипсвич" остался вдесятером, а их мечты все больше таяли.

Так команды и доиграли первый тайм, еще и арбитр добавил пять минут продлевая испытание для хозяев.

Второй тайм начался с замены в составе "Ипсвича". Хулио Энкисо уступил место Джеку Тейлору, который должен был добавить свежести в полузащиту. И "Арсенал" сразу взялся за дело. Микель Мерино разрезал оборону передачей в штрафную площадку, но защитник "Ипсвича" успел выбить мяч. "Канониры" заработали угловой, который Деклан Райс разыграл коротко, сохраняя темп.

Мартин Эдегор снова взялся руководить атакой, оказавшись в центре штрафной. Его удар низом по центру ворот был мощный, но Палмер блестяще справился, отбив мяч. Далее Мартинелли пытался пронзить оборону, но его передача захлебнулась.

"Арсенал" продолжал доминировать в игре в пас, их комбинации вызывали восторг у трибун „Портмен Роуд“. Вдруг "Ипсвич" создал полумомент. Джордж Херст, получив мяч на границе штрафной, пробил, но его удар миновал правую стойку. Это был редкий момент от хозяев, который напомнил, что даже в меньшинстве они способны кусаться.

Микель Артета внес изменения, освежив состав. Букайо Сака уступил место молодому Итану Нванере, а Микеля Мерино заменил Майлс Льюис-Скелли. Игроки сразу включились в игру.

После этого лондонцы снова пошли в атаку и в следующем моменте Бен Уайт отдал острую передачу в штрафную, но Палмер снова был на высоте, прервав перспективную атаку. На 69-й минуте матча Леандро Троссард, получив мяч в штрафной, молниеносно сориентировался и низом пробил по центру ворот. Палмер был бессилен - мяч оказался в сетке. Микель Артета продолжил менять игроков и давать шанс всем сыграть. На это "Ипсвич" тоже ответил, выпустив на поле Дилепа и Луонго. Но это не помогло хозяевам и на 88-й минуте после передачи Александра Зинченко на Нваннери, тот отправил мяч в ворота и установил окончательный счет в матче.

В общем "Арсенал" заслуженно выиграл этот матч и уверенно шагает дальше, а "Ипсвич" покинет АПЛ и отправится в Чемпионшип по итогам сезона.

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

Стадион: Портмен Роуд (Ипсвич)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ипсвич" - "Арсенал“ 0:4

Голы: Троссард (14), Мартинелли (29), Троссард (69), Нванери (88)

"Ипсвич": Палмер - Туанзебе, О'Ши, Дэвис, Гривз - Морси, Каюсте (Луонго, 81) - Джонсон, Энкисо (Тейлор, 46), Кларк (Берджесс, 35) - Херст (Дилеп, 82)

"Арсенал": Рая - Зинченко, Салиба, Кивер, Уайт - Эдегор, Райс (Тирни, 73), Мерино (Льюис-Скелли, 57) - Сака (Нванери, 57), Мартинелли (Стерлинг, 73), Троссард (Батлер-Оедеджи, 83)

Предупреждения:

Удаление: Дэвис (32)