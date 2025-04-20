АПЛ. Фулхэм - Челси 1:2. Украденное лондонское счастье

Катастрофическая форма подопечных Марески продолжается. Началась она еще в декабре и с каждым матчем, кажется, идей все меньше и меньше. Последняя выездная победа "синих" в рамках АПЛ была еще 4 с половиной месяца назад, они уже забыли, что такое добывать результат не в домашних стенах, хотя и на "Стэмфорд Бридж" сильно страдают. С таким бэкграундом они приехали в гости к "Фулхэму". Нужна была только победа, что продолжать борьбу за топ-5.

Однако не увидели мы в первом тайме никакого желания, мотивации, агрессии и бойцовского духа от "Челси", . Все вышеперечисленное мы точно видели от подопечных Марку Силвы. "Фулхэм" чрезвычайно хорошо подготовился к этому матчу, прессинговал, агрессивно действовал без мяча и не давал спокойно дышать своему сопернику, который понемногу задыхался уже в первом тайме.

Практически ни одного момента за первую половину "синие" создать не могли, ну чтобы это можно было бы назвать опасностью. Зато "дачники" имели две возможности, которые сами себе создали и одну из них реализовали. После великолепной работы от Сессеньона и отбора мяча в центре поля, который потерял Джеймс, круглый долетел до Ивоби и тот примерно с линии штрафной мастерски пробил в дальний угол ворот, без шансов для Санчеса. 1:0.

Также была возможность после углового, там просто не получилось выполнить удар, когда Ивоби и Андерсен помешали друг другу. Энергии от хозяев хватало, это особенно было заметно на фоне пассивного "Челси". Трудно было поверить, что эта команда имеет мотивацию и реально борется за попадание в Лигу Чемпионов. Казалось, что этим ребятам абсолютно все равно.

Во втором тайме стало лучше в исполнении гостей. Наконец какие-то скорости, наконец движение и наконец моменты. Очень остро на 56-й минуте пробивал Педру Нету из пределов штрафной площади. Была у него фантастическая позиция, однако удар полетел точно в Лено, великолепная работа от вратаря "дачников". Однако этот пыл длился буквально 15 минут, затем они вышли на свой уровень первого тайма.

Помогло то, что "Фулхэм" вдруг поверил в свой успех и перестал давить с надеждой спокойно отбиться и завершить все минимальной победой. Не сработало. Хотя казалось, что все должно пройти согласно плану. Испортил вечеринку местным болельщикам воспитанник "Челси" Тайрик Джордж, который вышел на замену под конец игры и красивым ударом из-за пределов штрафной точно в угол ворот сравнял счет. Это его первый гол в АПЛ.

А когда все шло к ничьей, еще один фантастический удар удался Педру Нету после передачи от Энцо Фернандеса. В пределах штрафной португалец пробил с разворота очень сильно. 1:2 в компенсированное арбитром время. И не было каких-то затяжных атак от гостей, какого-то постоянного давления. Они просто на ровном месте создали и реализовали свои два момента.

Частично повезло, частично можно отметить, что индивидуальный класс сегодня решил. Ну и "Фулхэм" во втором тайме почему-то остановился, за это команду Марку Силвы наказали сполна. Вырванная победа и продолжение борьбы за попадание в Лигу Чемпионов от "Челси". Неожиданно.

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Фулхэм" — "Челси" 1:2

Голы: Ивоби (20) — Джордж (83), Нету (90+3)

"Фулхэм": Лено — Тете (Кастань, 78), Андерсен, Бесси, Робинсон — Берге, Лукич (Кейрни, 72) — Сессеньон (Уилсон, 79), Перейра, Ивоби (Траоре, 84) — Хименес (Винисиус, 84)

"Челси": Санчес — Джеймс (Гюсто, 46 / Адарабиойо, 89), Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуэке (Санчо, 46), Палмер, Нету — Джексон (Джордж, 78)

Предупреждения: Бесси (24) — Колвилл (29), Кукурелья (80), Кайседо (85)