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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1. Олд Траффорд снова грустный

Англия
Обновлено

Очередной провал манкунианцев дома

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1. Олд Траффорд снова грустный

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 33 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Сарабия 77

“Манчестер Юнайтед”: Онана – Фредериксон, Линделоф (Йоро 79), Мазрауи – Доргу (Далот 59), Эриксен, Угарте (Фернандеш 59), Амасс – Гарначо, Мейну (Маунт 59) – Хойлунн (Оби 70)

"Вулверхэмптон": Бентли – Буэно, Агбаду, Тоти – Семеду (Родригу Гомеш 74), Андре, Жоао Гомес, Аит-Нури (Догерти 82) – Мунетси, Кунья (Нассер Джига 90+4) – Ларсен (Сарабия 74)

Предупреждения: Доргу 56, Эриксен 76 – Андре 29, Аит-Нури 48, Сарабия 80

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