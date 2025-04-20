АПЛ. Лестер - Ливерпуль 0:1. Иуда забивает, а лисы официально вылетают

Если бы "Ипсвич" немного раньше смог обыграть "Арсенал", то команда Арне Слота могла бы официально оформить чемпионство прямо сегодня. Однако Зинченко и компания изрядно постарались, чтобы не приблизить праздник к мерсисайду. Это означало, что в случае победы над "Лестером" "Ливерпуль" не станет чемпионом, но сделает предпоследний шаг для этого.

Мотивация у коллективов простая. "Лестер" уже смирился с тем, что он вылетает, а сегодня, кстати, этот статус пришел к ним уже официально. Поэтому "лисы" играли в свое удовольствие без давления, все все понимают. Но и на "Ливерпуль" давление не такое большое, ведь еще куча матчей, где можно взять свои очки, единственная мотивация - это желание закрыть вопрос о титуле с математической точки зрения как можно быстрее. Учитывая мотивации обеих команд, соответствующий футбол мы сегодня и увидели, то есть такой, ленивый.

На старте игры команды обменялись штангами, сначала Мохамед Салах красиво пробивал в дальний угол ворот Хермансена, немного не попал и штанга спасла хозяев, а затем на это своим ударом из-за пределов штрафной ответил Вилфред Ндиди, также не без доли везения Алиссон избежал пропущенного гола.

В дальнейшем хозяева мало что создавали и надеялись на свои быстрые контратаки, эффективность которых вызывала вопросы, ведь ван Дейк прекрасно читал игру, также стоит положительно отмечать и фланги обороны в лице Брэдли и Цимикаса. А вот "Ливерпуль" спокойно и планомерно наращивал давление, проблема была только в том, что не удавалось реализовать собственные моменты.

То Собослай, то Салах, то Диас, то Гакпо. Все угрожали воротам Мадса Хермансена, но вратарь "лис" поймал кураж, который еще надо было пробить. Во втором тайме попытки наконец выйти вперед продолжились и держим в голове то, что "Лестер" практически не отвечал какой-то опасностью. Единственной интригой было то, смогут ли мерсисайдцы наконец забить свой гол и забрать три очка.

И у них все же получилось. По иронии судьбы, помог открыть счет Трент Александер-Арнолд, который вернулся после травмы и который покинет клуб после этого сезона как свободный агент, из-за чего болельщики "Ливерпуля" уже окрестили его предателем, иудой. Подача с углового и Салах пробил в штангу, небольшая суматоха и хозяева едва вынесли мяч, но на подхвате был Трент, который пробил и прошил Хермансена. 0:1. Иуда забивает, чтобы приблизить свой родной клуб к титулу.

Это победа "Ливерпуля", уже через неделю они имеют шанс официально стать чемпионами на родном "Энфилде", нужно будет обыграть "Тоттенхэм". Ну а "Лестер" становится первой командой в истории высших английских футбольных дивизионов, которая проиграла 9 подряд домашних матчей, при этом не забив в них ни одного гола. Они также сегодня получили официальное подтверждение о том, что следующий сезон будут играть в Чемпионшипе. И это вполне заслуженно, к сожалению.

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Лестер" — "Ливерпуль" 0:1

Гол: Александер-Арнолд (76)

"Лестер": Хермансен — Перейра (Джастин, 83), Фас, Коуди, Томас — Ндидиди (Скипп, 83), Сумаре — Де Кордова-Рид (Буонанотте, 61), Эль-Каннус, Мавидиди (Монга, 85) — Варди (Дака, 62)

"Ливерпуль": Алиссон — Брэдли (Александер-Арнолд, 71), Конате, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай (Эллиотт, 71), Гакпо (Жота, 60) — Диас (Джонс, 90+4)

Предупреждения: Ндиди (70) — Брэдли (65), Александер-Арнолд (78)