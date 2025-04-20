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Лестер возвращается в Чемпионшип после одного сезона

Англия
Обновлено

Не удалось закрепиться в элите

Лестер возвращается в Чемпионшип после одного сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 33-м туре "Лестер" уступил дома "Ливерпулю" (0:1). "Лисицы" занимают 19-е место (18 очков) и теперь отстают от спасительной зоны уже на 18 баллов за 5 матчей до завершения сезона. Таким образом, "синие" теряют даже теоретические шансы на сохранение прописки.

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В прошлом сезоне команда выиграла Чемпионшип с первого раза после понижения в классе, но надолго задержаться в АПЛ не получилось. После кампании 2013/14 предыдущее выступление во втором дивизионе было единственным.

С 2004 по 2014 год "Лестер" преимущественно играл именно в Чемпионшипе за исключением розыгрыша 2008/09, когда "лисы" оказались в Лиге 1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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