Лестер возвращается в Чемпионшип после одного сезона

В 33-м туре "Лестер" уступил дома "Ливерпулю" (0:1). "Лисицы" занимают 19-е место (18 очков) и теперь отстают от спасительной зоны уже на 18 баллов за 5 матчей до завершения сезона. Таким образом, "синие" теряют даже теоретические шансы на сохранение прописки.

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В прошлом сезоне команда выиграла Чемпионшип с первого раза после понижения в классе, но надолго задержаться в АПЛ не получилось. После кампании 2013/14 предыдущее выступление во втором дивизионе было единственным.

С 2004 по 2014 год "Лестер" преимущественно играл именно в Чемпионшипе за исключением розыгрыша 2008/09, когда "лисы" оказались в Лиге 1.