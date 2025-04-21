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Главный тренер Арсенала прокомментировал победу над Ипсвичем
Очень позитивный день
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию после победы над "Ипсвичем" (4:0).
"Мы действительно довольны игрой. Думаю, первые 35 минут – одни из лучших в этом сезоне. После игры в Мадриде мы вышли с огромной энергией, забили два гола, и, честно говоря, могли забить еще больше. Мы полностью доминировали над соперником, играли с высокой интенсивностью, понимали, что нам нужно сделать, чтобы победить здесь.
После удаления у соперника контекст игры изменился, мы контролировали события, забили еще дважды, сделали несколько ротаций. В общем – очень позитивный день", – сказал Артета.
Добавим, что после 33-х сыгранных матчей "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 66 очками.
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