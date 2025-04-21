Главный тренер Арсенала прокомментировал победу над Ипсвичем

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию после победы над "Ипсвичем" (4:0).

"Мы действительно довольны игрой. Думаю, первые 35 минут – одни из лучших в этом сезоне. После игры в Мадриде мы вышли с огромной энергией, забили два гола, и, честно говоря, могли забить еще больше. Мы полностью доминировали над соперником, играли с высокой интенсивностью, понимали, что нам нужно сделать, чтобы победить здесь.

После удаления у соперника контекст игры изменился, мы контролировали события, забили еще дважды, сделали несколько ротаций. В общем – очень позитивный день", – сказал Артета.