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Главный тренер Арсенала прокомментировал победу над Ипсвичем

Англия

Очень позитивный день 

Главный тренер Арсенала прокомментировал победу над Ипсвичем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию после победы над "Ипсвичем" (4:0).

"Мы действительно довольны игрой. Думаю, первые 35 минут – одни из лучших в этом сезоне. После игры в Мадриде мы вышли с огромной энергией, забили два гола, и, честно говоря, могли забить еще больше. Мы полностью доминировали над соперником, играли с высокой интенсивностью, понимали, что нам нужно сделать, чтобы победить здесь.

После удаления у соперника контекст игры изменился, мы контролировали события, забили еще дважды, сделали несколько ротаций. В общем – очень позитивный день", – сказал Артета.

Добавим, что после 33-х сыгранных матчей "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 66 очками.

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Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Микель Артета АПЛ Ипсвич Таун
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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