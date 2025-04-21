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Рубен Аморим высказался после поражения Ман Юнайтед от Вулверхэмптона
Болельщики заслуживают правды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "МЮ" Рубен Аморим отметил, что их болельщики заслуживают того, чтобы им сказали правду после поражения от "Вулверхэмптона" (0:1).
"Если посмотреть на игру, мы были лучшей командой. Но в конце концов это не имеет значения. Если мы не забиваем голы – ничего не имеет значения. Результат – это то, что действительно важно, особенно в такие моменты. Мы создали много моментов, контролировали игру, мы нейтрализовали некоторых сильных игроков соперника, и тогда один стандарт изменил все. Вот и все. Очень обидно завершать игру вот так.
Мы говорим фанатам правду – что в нашей команде многого не хватает, что мы не реализовываем моменты. Если мы не забиваем, то не будем побеждать. Нам еще многое надо сделать, надо сосредоточиться на улучшении команды, шаг за шагом, и понимать, что до конца чемпионата все будет именно так. А потом мы должны что-то изменить", – сказал Аморим.
Добавим, что после 33-х сыгранных матчей "Манчестер Юнайтед" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками.
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