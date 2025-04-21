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Решающий гол на 90+3 минуте. Фулхэм - Челси 1:2. Видеообзор матча

Англия

Драма в лондонском дерби

Решающий гол на 90+3 минуте. Фулхэм - Челси 1:2. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Челси" вырвал победу в игре с "Фулхэмом" в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги.

Три очка "синим" принес забитый мяч Педро Нету на 90+3 минуте.

В турнирной таблице "Челси" поднялся на 5-е место, а "Фулхэм" остался 9-м.

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АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

"Фулхэм" — "Челси" 1:2

Голы: Ивоби (20) — Джордж (83), Нету (90+3)

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