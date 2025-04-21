Англия
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Решающий гол на 90+3 минуте. Фулхэм - Челси 1:2. Видеообзор матча
Драма в лондонском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" вырвал победу в игре с "Фулхэмом" в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги.
Три очка "синим" принес забитый мяч Педро Нету на 90+3 минуте.
В турнирной таблице "Челси" поднялся на 5-е место, а "Фулхэм" остался 9-м.
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АПЛ, 33-й тур
Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)
"Фулхэм" — "Челси" 1:2
Голы: Ивоби (20) — Джордж (83), Нету (90+3)
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