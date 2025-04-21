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Энцо Мареска: Это, пожалуй, наша самая тяжелая победа в сезоне

Англия

Поделился мыслями после матча

Энцо Мареска: Это, пожалуй, наша самая тяжелая победа в сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что победа "синих" со счетом 2:1 на выезде против "Фулхэма" была, вероятно, самой тяжелой победой команды в сезоне. Гости уступали 0:1 за семь минут до конца основного времени, но сравняли счет на 83-й минуте, а уже на третьей компенсированной минуте Педру Нету принес "Челси" победу.

"Сегодня была важная победа, потому что, во-первых, это дерби, а во-вторых – она дает нам шанс быть в зоне Лиги чемпионов. Это, пожалуй, была самая тяжелая победа в сезоне, и причина в том, что все остальные сыграли еще вчера, поэтому для нас это был матч, который мы просто должны были выиграть. И, думаю, после того как мы пропустили, стало еще труднее, потому что игрокам стало сложнее, но во втором тайме мы действовали значительно лучше", – сказал Мареска.

Добавим, что после 33-х сыгранных матчей "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.

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Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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