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Главный тренер Ливерпуля высказался после победы над Лестером

Англия

Доминировали в матче

Главный тренер Ливерпуля высказался после победы над Лестером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот посетил пресс-конференцию после победы над "Лестером" (1:0), которая приблизила "красных" к титулу Премьер-лиги.

"Я считаю, что мы действительно доминировали в матче. Это то, чего можно ожидать, когда приезжаешь в гости к "Лестеру". Но я также должен отдать должное Рууду ван Нистелрой – он старается играть в лучший возможный футбол. Сегодня я увидел в их игре несколько очень хороших моментов. Это не команда, которая просто бьет мяч вперед – они пытаются играть, строить атаки.

Ожидаемо, что мы создали больше моментов, и это впервые за мое время здесь, когда мы не реализовали столько голевых моментов. Обычно мы лучше используем хотя бы одну из них. Сегодня же мы забили не с большого момента, а с очередного стандарта. Это снова важный эпизод – мы забили после стандарта, над которыми работали девять-десять месяцев. Это замечательное ощущение – забить именно тогда, когда это было наиболее нужно", – сказал Слот.

Добавим, что после 33-х сыгранных матчей "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 79 очками. Команда Слота нуждается в максимум трех очков в пяти заключительных турах, чтобы гарантировать себе чемпионство. Однако "Ливерпуль" может стать чемпионом еще до следующего матча против "Тоттенхэма" в воскресенье, если "Кристал Пэлас" победит "Арсенал" в среду.

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Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Лестер Сити Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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