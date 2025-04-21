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Кризис дьяволов затягивается. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия
Обновлено

Продлили свои серии

Кризис дьяволов затягивается. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" уступил в родных стенах "Вулверхэмптону" в 33-м туре чемпионата Англии.

Победный гол в составе "волков" забил Пабло Сарабия.

Таким образом, безвыигрышная серия "МЮ" в АПЛ составляет уже четыре поединка. "Вулверхэмптон", в свою очередь, выигрывает пятую игру подряд. У обоих коллективов в активе 38 очков.

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Английская Премьер-лига, 33 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Сарабия 77

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Вулверхэмптон АПЛ обзор Манчестер Юнайтед
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