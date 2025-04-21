Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кризис дьяволов затягивается. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1. Видео гола и обзор матча
Продлили свои серии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" уступил в родных стенах "Вулверхэмптону" в 33-м туре чемпионата Англии.
Победный гол в составе "волков" забил Пабло Сарабия.
Таким образом, безвыигрышная серия "МЮ" в АПЛ составляет уже четыре поединка. "Вулверхэмптон", в свою очередь, выигрывает пятую игру подряд. У обоих коллективов в активе 38 очков.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Английская Премьер-лига, 33 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 0:1
Гол: Сарабия 77
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не стало бывшего тренера Буковины
- УАФ назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины
- Футбольный Велетень, класс Ярмоленко, дубль Цары и прорыв Невеса. Символическая сборная 25-го тура УПЛ
- Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000