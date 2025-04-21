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"Я очень разочарован". Ван Нистелрой высказался о вылете Лестера из АПЛ
Теперь специалист ждет реакции руководства
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Главный тренер "Лестера" Руд ван Нистелрой прокомментировал
"Я очень разочарован тем, что теперь [вылет] гарантирован. Мы продолжали надеяться и бороться, но в последние недели мы наблюдали, что отставание увеличивается.
Потом ты видишь, что это приближается, но мы никогда не сдавались и переключили внимание на будущее, чтобы использовать эти игры и закончить сезон как можно лучше. В следующем сезоне начнется Чемпионшип, и моя задача - сделать все возможное для клуба.
Я буду работать в ближайшие недели, моя задача - сделать все в интересах "Лестера".
Я жду ясности от клуба по поводу дальнейших планов. Моя цель - возглавлять "Лестер". Мне надо подождать, как клуб смотрит на вещи, и отталкиваться от этого", - цитирует нидерландца BBC.
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