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Автор победного гола Ливерпуля в матче против Лестера дал свой комментарий после игры

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Автор победного гола Ливерпуля в матче против Лестера дал свой комментарий после игры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трент Александер-Арнолд впервые появился на поле после травмы, которую получил 11 марта, выйдя на замену во втором тайме против "Лестера", и именно он принес победу своей команде, удачно сыграв на добивании. После игры он поделился своими мыслями с медиа.

"Бесспорно, это один из лучших моментов в футболке "Ливерпуля". У меня были хорошие моменты на этом стадионе, честно говоря, я здесь забивал и раньше. Но мы так близко к получению титула, и это был мой первый матч после травмы, поэтому игра была для меня особенно важной. Я очень ждал возвращения, много работал последние недели, чтобы восстановиться. У меня было большое желание играть, и я счастлив, что смог помочь команде голом. Это был важный мяч", – сказал Трент.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 4 гола и 7 ассистов в 40 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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