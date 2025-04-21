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Нападающий Арсенала забил юбилейный гол за клуб
И сделал это в достаточно юном возрасте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 20 апреля, "Арсенал" в рамках 33-го тура АПЛ пожаловал в гости к "Ипсвичу". Подопечные Артеты одержали уверенную победу со счет 4:0. Второй гол в матче забил вингер "канониров" Габриэль Мартинелли, и этот гол стал 50-м для бразильца в футболке "Арсенала".
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Мартинелли также попал в рейтинг самых молодых игроков, которые забили 50 голов за "Арсенал" во всех турнирах в эпоху Премьер-лиги. Он сделал это в 23 года и 306 дней, моложе него были только Букайо Сака, Сеск Фабрегас и Тео Уолкотт.
Youngest players to score 50 goals for Arsenal across all comps in the Premier League era:— Squawka (@Squawka) April 20, 2025
◎ 22Y 159D - Bukayo Saka
◎ 23Y 134D - Cesc Fàbregas
◎ 23Y 235D - Theo Walcott
◉ 23Y 306D - Gabriel Martinelli
Not bad company to be keeping. ???? pic.twitter.com/7XW0d363IO
Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 9 голов и 6 ассистов в 44 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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