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Нападающий Арсенала забил юбилейный гол за клуб 

Англия

И сделал это в достаточно юном возрасте

Нападающий Арсенала забил юбилейный гол за клуб 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье, 20 апреля, "Арсенал" в рамках 33-го тура АПЛ пожаловал в гости к "Ипсвичу". Подопечные Артеты одержали уверенную победу со счет 4:0. Второй гол в матче забил вингер "канониров" Габриэль Мартинелли, и этот гол стал 50-м для бразильца в футболке "Арсенала".

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Мартинелли также попал в рейтинг самых молодых игроков, которые забили 50 голов за "Арсенал" во всех турнирах в эпоху Премьер-лиги. Он сделал это в 23 года и 306 дней, моложе него были только Букайо Сака, Сеск Фабрегас и Тео Уолкотт.

Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 9 голов и 6 ассистов в 44 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Алексей Полищук
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