Нападающий Арсенала забил юбилейный гол за клуб 

В воскресенье, 20 апреля, "Арсенал" в рамках 33-го тура АПЛ пожаловал в гости к "Ипсвичу". Подопечные Артеты одержали уверенную победу со счет 4:0. Второй гол в матче забил вингер "канониров" Габриэль Мартинелли, и этот гол стал 50-м для бразильца в футболке "Арсенала".

Мартинелли также попал в рейтинг самых молодых игроков, которые забили 50 голов за "Арсенал" во всех турнирах в эпоху Премьер-лиги. Он сделал это в 23 года и 306 дней, моложе него были только Букайо Сака, Сеск Фабрегас и Тео Уолкотт.

Youngest players to score 50 goals for Arsenal across all comps in the Premier League era:



◎ 22Y 159D - Bukayo Saka

◎ 23Y 134D - Cesc Fàbregas

◎ 23Y 235D - Theo Walcott

◉ 23Y 306D - Gabriel Martinelli



