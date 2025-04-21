Скауты топ-клуба АПЛ присутствовали на матче между Аталантой и Миланом

Скауты английского топ-клуба внимательно следят за двумя футболистами "Аталанты".

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скиры, скауты "Манчестер Юнайтед" присутствовали на матче 33-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Аталантой", во время которого они просматривали бразильского полузащитника бергамасков Эдерсона и нападающего Матео Ретеги, который также является основным форвардом национальной сборной Италии.

Отмечается, что представители "красных дьяволов" на прошлой неделе связались с агентами футболистов для того, чтобы начать переговоры об их потенциальном переходе в клуб во время летнего трансферного окна.

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В этом сезоне Эдерсон провел 32 матча за "Аталанту" в чемпионате Италии, отметившись 4 голами и 2 ассистами, а Матео Ретеги является лучшим бомбардиром Серии А, забив 23 гола в 31 матче.