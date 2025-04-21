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Форвард Челси рассказал, кто был его кумиром в детстве

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Форвард Челси рассказал, кто был его кумиром в детстве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий лондонского "Челси" Николас Джексон рассказал, кто был его кумиром в детстве.

"Когда я был младшим, то моим кумиром был Криштиану Роналду. А также я восхищался Роналдо, "феноменом", тот, что бразилец. Я очень хотел быть таким, как они, наблюдая за их игрой по телевизору".

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Напомним, что 23-летний Николас Джексон перешел в "Челси" летом 2023 года из "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов стерлингов. За это время он забил 26 голов и отдал 11 ассистов в 73 матчах за клуб во всех турнирах.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро на данный момент.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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