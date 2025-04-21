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Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Тоттенхэм – Ноттингем Форест: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 33-го тура АПЛ "Тоттенхэм" будет принимать на своем поле "Ноттингем Форест". Если для "шпор" оставшиеся матчи чемпионата не имеют никакого смысла с турнирной точки зрения, ведь в еврокубки через АПЛ они не выйдут, а угроза вылететь в Чемпионшип исчезла, то для "Фореста" очень важно не потерять место в зоне Лиги чемпионов.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 21 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляція матчу "Тоттенгем" – "Ноттінґем Форест"
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Тоттенхэм (Лондон) АПЛ смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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