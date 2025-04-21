  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал решил не продлевать контракт с ключевым игроком команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал решил не продлевать контракт с ключевым игроком команды

Англия
Обновлено

Этот сезон, вероятно, станет для него последним в футболке "канониров"

Арсенал решил не продлевать контракт с ключевым игроком команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" не собирается продлевать контракт с ключевым игроком команды.

Согласно информации от журналиста Саши Тавольери из издания Sky Sport, опытный Томас Парти приближается к завершению своей карьеры на "Эмирейтс". Руководство "канониров" не планирует продолжать сотрудничество с футболистом и хочет подписать нового полузащитника на его позицию.

Известно, что несколько европейских топ-клубов проявляют интерес к 31-летнему ганскому полузащитнику. Также одним из возможных вариантов для продолжения его карьеры может быть Саудовская Аравия. Недавно появлялась информация о том, что мадридский "Атлетико" хочет вернуть Томаса Парти.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Томас Парти провел 46 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 ассиста. Согласно данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Читайте такжеТренер Арсенала высказался о возможности продления контракта с опытным полузащитником
По теме
yellow-arrow
Ключевой хавбек Манчестер Сити хочет присоединиться к Барселоне
yellow-arrow
Зинченко высказался о борьбе за место в основе Арсенала
yellow-arrow
Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арсенал (Лондон) Томас Парти
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport CH
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости