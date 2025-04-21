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Арсенал решил не продлевать контракт с ключевым игроком команды
Этот сезон, вероятно, станет для него последним в футболке "канониров"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" не собирается продлевать контракт с ключевым игроком команды.
Согласно информации от журналиста Саши Тавольери из издания Sky Sport, опытный Томас Парти приближается к завершению своей карьеры на "Эмирейтс". Руководство "канониров" не планирует продолжать сотрудничество с футболистом и хочет подписать нового полузащитника на его позицию.
Известно, что несколько европейских топ-клубов проявляют интерес к 31-летнему ганскому полузащитнику. Также одним из возможных вариантов для продолжения его карьеры может быть Саудовская Аравия. Недавно появлялась информация о том, что мадридский "Атлетико" хочет вернуть Томаса Парти.
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В этом сезоне Томас Парти провел 46 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 ассиста. Согласно данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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