Арсенал решил не продлевать контракт с ключевым игроком команды

Лондонский "Арсенал" не собирается продлевать контракт с ключевым игроком команды.

Согласно информации от журналиста Саши Тавольери из издания Sky Sport, опытный Томас Парти приближается к завершению своей карьеры на "Эмирейтс". Руководство "канониров" не планирует продолжать сотрудничество с футболистом и хочет подписать нового полузащитника на его позицию.

Известно, что несколько европейских топ-клубов проявляют интерес к 31-летнему ганскому полузащитнику. Также одним из возможных вариантов для продолжения его карьеры может быть Саудовская Аравия. Недавно появлялась информация о том, что мадридский "Атлетико" хочет вернуть Томаса Парти.

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В этом сезоне Томас Парти провел 46 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 ассиста. Согласно данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.