Английские гранды изучают возможность трансфера лидера Барселоны

В этом сезоне Вингер "Барселоны" Рафинья демонстрирует впечатляющую форму и стал ключевым игроком каталонского клуба, но на фоне интереса со стороны топ-клубов АПЛ выросли и спекуляции относительно будущего игрока.

Как сообщает TBR Football, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси" были проинформированы посредниками, что они смогут подписать Рафинью этим летом. Но для этого им придется выложить 80 миллионов фунтов.

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Английские клубы пристально следят за ситуацией и хотят быть в курсе любых изменений в статусе бразильца. Контракт Рафиньи с "Барселоной" действует до 2027 года, однако клуб уже работает над новым соглашением, а переговоры возглавляет спортивный директор Деку, который заинтересован в сохранении игрока. К гонке также пытались присоединиться клубы из Саудовской Аравии, но, как и клубы АПЛ, они получат отказ от самого игрока, если сделают попытку его подписать.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 30 голов и 23 ассиста в 48 матчах за "Барселону" во всех турнирах.