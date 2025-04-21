  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Английские гранды изучают возможность трансфера лидера Барселоны
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английские гранды изучают возможность трансфера лидера Барселоны

Англия

Но хочет ли сам игрок?

Английские гранды изучают возможность трансфера лидера Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В этом сезоне Вингер "Барселоны" Рафинья демонстрирует впечатляющую форму и стал ключевым игроком каталонского клуба, но на фоне интереса со стороны топ-клубов АПЛ выросли и спекуляции относительно будущего игрока.

Как сообщает TBR Football, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси" были проинформированы посредниками, что они смогут подписать Рафинью этим летом. Но для этого им придется выложить 80 миллионов фунтов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Английские клубы пристально следят за ситуацией и хотят быть в курсе любых изменений в статусе бразильца. Контракт Рафиньи с "Барселоной" действует до 2027 года, однако клуб уже работает над новым соглашением, а переговоры возглавляет спортивный директор Деку, который заинтересован в сохранении игрока. К гонке также пытались присоединиться клубы из Саудовской Аравии, но, как и клубы АПЛ, они получат отказ от самого игрока, если сделают попытку его подписать.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 30 голов и 23 ассиста в 48 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

Читайте такжеРафинья рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 22.04.2025
yellow-arrow
Капитан Ливерпуля высказался о будущем защитника команды, которого связывают с переходом в Реал
Арсенал (Лондон) Рафинья Барселона Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TBR Football
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости