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Капитан Ливерпуля высказался о будущем защитника команды, которого связывают с переходом в Реал

Англия

Лидер мерсисайдцев считает, что воспитанник клуба в любом случае заслуживает уважения

Капитан Ливерпуля высказался о будущем защитника команды, которого связывают с переходом в Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался о будущем Трента Александера-Арнольда в команде на фоне слухов о его возможном переходе в мадридский "Реал" этим летом на правах свободного агента.

"Я думаю, некоторые забывают, что все мы люди. Он заслуживает уважения и признания за то, что он забил очень важный гол для нашей команды в матче против "Лестера" (0:1), независимо от того, покинет ли он клуб. Сейчас он находится в непростой ситуации, поскольку на него оказывается серьезное давление, поэтому мне нет смысла говорить с ним об этом. Так или иначе, но никто не знает, что произойдет дальше", — сказал нидерландец в интервью для издания The Guardian.

Напомним, что Вирджил ван Дейк недавно продлил контракт с "Ливерпулем" до конца июня 2027 года.

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Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что Трент Александер-Арнольд получил официальное предложение контракта от "Реала".

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Андрей Журба
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