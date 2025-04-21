Манчестер Сити – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В минувшие выходные "Астон Вилла" настолько уверенно разобралась с "Ньюкаслом", что сила бирмингемского коллектива не может не пугать. Унаи Эмери и его команда после вылета из Лиги Чемпионов полностью переключилась на АПЛ, там нужно бороться за место в топ-5. В случае победы в этом матче, "вилланы" получат то, что хотят.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 22 апреля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" Смотреть трансляцию

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