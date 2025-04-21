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Манчестер Сити – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери готов удивить "горожан"

Манчестер Сити – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В минувшие выходные "Астон Вилла" настолько уверенно разобралась с "Ньюкаслом", что сила бирмингемского коллектива не может не пугать. Унаи Эмери и его команда после вылета из Лиги Чемпионов полностью переключилась на АПЛ, там нужно бороться за место в топ-5. В случае победы в этом матче, "вилланы" получат то, что хотят.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 22 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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