Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сейчас "Манчестер Сити" находится на комфортном четвертом месте и, кажется, что все должно завершиться их квалификацией в главный турнир. Однако сегодня у них матч против "Астон Виллы", которая хоть и седьмая, но находится на расстоянии одного балла от "Сити". Гвардиола нельзя проигрывать, а для реального комфорта, необходимо даже побеждать. Способны ли они на это?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 22 апреля.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур.

22 апреля. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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