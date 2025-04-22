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Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола продолжает борьбу за Лигу Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Сейчас "Манчестер Сити" находится на комфортном четвертом месте и, кажется, что все должно завершиться их квалификацией в главный турнир. Однако сегодня у них матч против "Астон Виллы", которая хоть и седьмая, но находится на расстоянии одного балла от "Сити". Гвардиола нельзя проигрывать, а для реального комфорта, необходимо даже побеждать. Способны ли они на это?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 22 апреля.
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Английская Премьер-лига. 34-й тур.
22 апреля. 22:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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