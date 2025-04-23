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Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Убедил ли Зинченко Микеля Артету?

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В прошлом матче АПЛ Александр Зинченко наконец-то вышел в стартовом составе, провел весь матч и даже отметился голевой передачей. Возможно, Артета после такого выступления позволит украинцу повторно выйти в стартовом составе?

По сути, "канониры" думают только о Лиге Чемпионов. В АПЛ они уже выше не прыгнут, да и ниже не упадут. Поэтому все шансы на то, что мы снова увидим на поле Александра, есть.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 23 апреля.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур.

23 апреля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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