Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В прошлом матче АПЛ Александр Зинченко наконец-то вышел в стартовом составе, провел весь матч и даже отметился голевой передачей. Возможно, Артета после такого выступления позволит украинцу повторно выйти в стартовом составе?

По сути, "канониры" думают только о Лиге Чемпионов. В АПЛ они уже выше не прыгнут, да и ниже не упадут. Поэтому все шансы на то, что мы снова увидим на поле Александра, есть.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 23 апреля.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур.

23 апреля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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