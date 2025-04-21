Тренер Манчестер Юнайтед высказался об игре Расмуса Хойлунда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался об игре форварда команды Расмуса Хойлунда.

"Если просмотреть наши матчи, то станет очевидно, что не только Расмус теряет моменты. Да, он нападающий и должен забивать, но это командная ответственность.

Я знаю только один способ - работать с ним, показывать видео, анализировать. Ему просто нужно забить. И он точно не сделает этого, если окажется вне состава. Ему, как и любому нападающему, надо забить, точка", - сказал Аморим.