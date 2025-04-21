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Тренер Манчестер Юнайтед высказался об игре Расмуса Хойлунда

Англия

Ему просто нужно забить (с)

Тренер Манчестер Юнайтед высказался об игре Расмуса Хойлунда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался об игре форварда команды Расмуса Хойлунда.

"Если просмотреть наши матчи, то станет очевидно, что не только Расмус теряет моменты. Да, он нападающий и должен забивать, но это командная ответственность.

Я знаю только один способ - работать с ним, показывать видео, анализировать. Ему просто нужно забить. И он точно не сделает этого, если окажется вне состава. Ему, как и любому нападающему, надо забить, точка", - сказал Аморим.

Напомним, что Хойлунд в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 45 матчах.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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