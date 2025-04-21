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Команда с последнего места в АПЛ хочет подписать нападающего, который зимой мог оказаться в Шахтере

Англия

Неожиданно

Команда с последнего места в АПЛ хочет подписать нападающего, который зимой мог оказаться в Шахтере

фото из свободных источников

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Команда, находящаяся на последнем месте в чемпионате Англии, собирается подписать нападающего, который зимой этого года мог оказаться в донецком "Шахтере".

Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "Саутгемптона" хочет подписать 19-летнего вингера "Вест Хэма" Луиса Гильерме. Бразилец может сменить клубную прописку уже во время летнего трансферного окна.

Ранее появлялась информация о том, что в талантливом вингере заинтересованы несколько европейских топ-клубов.

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В этом сезоне Луис Гильерме выходил на поле в 12 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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