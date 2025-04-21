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Больше не нужен. Европейские топ-клубы заинтересованы в подписании опытного хавбека Арсенала
Его контракт с клубом заканчивается этим летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Европейские топ-клубы заинтересованы в подписании опытного полузащитника лондонского "Арсенала".
Как сообщил журналист Экрем Конур, несколько европейских команд, среди которых он отметил "Ювентус", "Атлетико" и "Барселону", уже провели переговоры с окружением Томаса Парти перед открытием летнего трансферного окна.
Известно, что руководство "канониров" решило не продлевать контракт с 31-летним ганским полузащитником, потому он стал привлекательной целью для других клубов на это лето, и не только для команд из Саудовской Аравии.
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Осенью 2020 года Томас Парти присоединился к "Арсеналу" из "Атлетико" за 50 миллионов евро.
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