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Больше не нужен. Европейские топ-клубы заинтересованы в подписании опытного хавбека Арсенала

Англия

Его контракт с клубом заканчивается этим летом

Больше не нужен. Европейские топ-клубы заинтересованы в подписании опытного хавбека Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Европейские топ-клубы заинтересованы в подписании опытного полузащитника лондонского "Арсенала".

Как сообщил журналист Экрем Конур, несколько европейских команд, среди которых он отметил "Ювентус", "Атлетико" и "Барселону", уже провели переговоры с окружением Томаса Парти перед открытием летнего трансферного окна.

Известно, что руководство "канониров" решило не продлевать контракт с 31-летним ганским полузащитником, потому он стал привлекательной целью для других клубов на это лето, и не только для команд из Саудовской Аравии.

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Осенью 2020 года Томас Парти присоединился к "Арсеналу" из "Атлетико" за 50 миллионов евро.

Читайте такжеТренер Арсенала высказался о возможности продления контракта с опытным полузащитником
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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