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Вирджил ван Дейк: Для меня существовал лишь Ливерпуль
Футболист расставил точки над "і"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал продление своего контракта с "красными".
"Я слышал столько вещей, что я подписывал, я не подписывал или что я общался со многими клубами. Я вел переговоры до последнего месяца, и мы нашли возможность. Для меня был только один клуб. Это был "Ливерпуль", - сказал ван Дейк.
Напомним, что Ван Дейк останется в "Ливерпуле" до 30 июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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