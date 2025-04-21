Вирджил ван Дейк: Для меня существовал лишь Ливерпуль

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал продление своего контракта с "красными".

"Я слышал столько вещей, что я подписывал, я не подписывал или что я общался со многими клубами. Я вел переговоры до последнего месяца, и мы нашли возможность. Для меня был только один клуб. Это был "Ливерпуль", - сказал ван Дейк.