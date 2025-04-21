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Вирджил ван Дейк: Для меня существовал лишь Ливерпуль

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Футболист расставил точки над "і"

Вирджил ван Дейк: Для меня существовал лишь Ливерпуль

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал продление своего контракта с "красными".

"Я слышал столько вещей, что я подписывал, я не подписывал или что я общался со многими клубами. Я вел переговоры до последнего месяца, и мы нашли возможность. Для меня был только один клуб. Это был "Ливерпуль", - сказал ван Дейк.

Напомним, что Ван Дейк останется в "Ливерпуле" до 30 июня 2027 года.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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