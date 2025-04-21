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Стали известны две команды Чемпионшипа, которые сыграют в АПЛ в следующем сезоне

Англия

Лидс и Бернли досрочно обеспечили себе выход в Английскую Премьер-лигу

Стали известны две команды Чемпионшипа, которые сыграют в АПЛ в следующем сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лидс Юнайтед" и "Бернли" досрочно обеспечили себе выход в Английскую Премьер-лигу по итогам матчей Чемпионшипа, состоявшихся сегодня, 21 апреля.

"Лидс Юнайтед" разгромил на своем поле "Сток Сити" со счетом 6:0, а "Бернли" одержал победу над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1. Эти результаты стали решающими для обоих клубов, гарантировав им места в элитном дивизионе Англии на следующий сезон.

Сейчас оба клуба имеют в своем активе по 94 очка, что делает борьбу за чемпионский титул Чемпионшипа еще более интригующей. Вопрос о том, кто же станет чемпионом, остается открытым и решится в последних двух турах.

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Бернли Лидс Юнайтед
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