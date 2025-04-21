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Ван Нистелроя могут уволить с поста главного тренера Лестера - СМИ
Об этом пишет GiveMeSport
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерландский специалист Рууд ван Нистелрой может быть уволен с должности главного тренера "Лестера". Об этом сообщает авторитетное издание GiveMeSport.
По информации источника, уже на этой неделе у 48-летнего специалиста запланирована встреча с руководством "лис", на которой ему сообщат об отставке.
Клуб уже активно занимается поисками нового главного тренера. Главным фаворитом на эту должность является Рассел Мартин, который имеет опыт работы с такими клубами, как "Суонси" и "Саутгемптон".
Кроме Мартина, в список потенциальных кандидатов входят также Сеск Фабрегас, который сейчас возглавляет "Комо", и немец Дани Рьоль, который тренирует английский "Шеффилд Уэнсдей".
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