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Ван Нистелроя могут уволить с поста главного тренера Лестера - СМИ

Англия

Об этом пишет GiveMeSport

Ван Нистелроя могут уволить с поста главного тренера Лестера - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нидерландский специалист Рууд ван Нистелрой может быть уволен с должности главного тренера "Лестера". Об этом сообщает авторитетное издание GiveMeSport.

По информации источника, уже на этой неделе у 48-летнего специалиста запланирована встреча с руководством "лис", на которой ему сообщат об отставке.

Клуб уже активно занимается поисками нового главного тренера. Главным фаворитом на эту должность является Рассел Мартин, который имеет опыт работы с такими клубами, как "Суонси" и "Саутгемптон".

Кроме Мартина, в список потенциальных кандидатов входят также Сеск Фабрегас, который сейчас возглавляет "Комо", и немец Дани Рьоль, который тренирует английский "Шеффилд Уэнсдей".

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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