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Манчестер Юнайтед лидирует в борьбе за форварда Вулверхэмптона
Матеус Кунья может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за подписание нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. Об этом пишет Фабрицио Романо.
По информации источника, сейчас стороны обсуждают личные условия контракта для бразильского форварда. "Манчестер Юнайтед" осознает интерес к футболисту со стороны других клубов, а также знает о сумме отступных, установленной "волками" - 62,5 миллиона фунтов стерлингов.
Матеус в текущем сезоне забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 31 матча за "Вулверхэмптон".
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