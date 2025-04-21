Манчестер Юнайтед лидирует в борьбе за форварда Вулверхэмптона

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за подписание нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас стороны обсуждают личные условия контракта для бразильского форварда. "Манчестер Юнайтед" осознает интерес к футболисту со стороны других клубов, а также знает о сумме отступных, установленной "волками" - 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

Матеус в текущем сезоне забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 31 матча за "Вулверхэмптон".