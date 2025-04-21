  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед лидирует в борьбе за форварда Вулверхэмптона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед лидирует в борьбе за форварда Вулверхэмптона

Англия

Матеус Кунья может сменить команду

Манчестер Юнайтед лидирует в борьбе за форварда Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за подписание нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас стороны обсуждают личные условия контракта для бразильского форварда. "Манчестер Юнайтед" осознает интерес к футболисту со стороны других клубов, а также знает о сумме отступных, установленной "волками" - 62,5 миллиона фунтов стерлингов.

Матеус в текущем сезоне забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 31 матча за "Вулверхэмптон".

Читайте такжеШахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
По теме
yellow-arrow
В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2. Лесники одерживают очень важную победу
yellow-arrow
Ван Нистелроя могут уволить с поста главного тренера Лестера - СМИ
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости