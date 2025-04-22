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Плимут Таловерова пока избежал вылета из Чемпионшипа. Но ситуация сложная

Англия
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Осталось два финала. Или один – в случае неудачи

Плимут Таловерова пока избежал вылета из Чемпионшипа. Но ситуация сложная

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 44-м туре второго дивизиона Англии "Плимут" обыграл дома "Ковентри" со счетом 3:1. Нападающий Мустафа Бунду оформил дубль и отдал ассист. За последние 2,5 месяца форвард Сьерра-Леоне набрал 9 баллов по системе гол+пас и помог аутсайдеру сохранять шансы на прописку до финиша сезона.

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"Аргайл" занимает последнюю, 24-ю, позицию в таблице (43 очка). "Дерби" находится на спасительной 21-й строчке (46 пунктов). В случае одинакового количества баллов в Чемпионшипе отдают предпочтение команде с лучшей разницей мячей. В этом показателе сравнение не в пользу "Плимута" (-37 и -9).

26 апреля коллектив Таловерова поедет к "Престону" (№18, 49 очков), а "Дерби" – к "Халлу" (№20, 48 баллов). В случае поражения "Аргайл" отправляется в Лигу 1.

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Чемпионшип Плимут Аргайл
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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