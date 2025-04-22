Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал поражение от Ноттингем Форест

Наставник "шпор" Анге Постекоглу пообщался с медиа после поражения в матче АПЛ против "Ноттингем Форест" (1:2).

"Это еще одна игра, которую мы проиграли, хотя не должны были проигрывать, и это большая часть нашего сезона – мы сами усложняем себе жизнь в ключевые моменты, немного не хватает концентрации, пропускаем простые голы. Жаль, потому что наша игра была блестящей, мы полностью доминировали.

Даже с теми двумя пропущенными голами, я считаю, что мы заслуживали победу. В то же время это еще одно поражение, еще одно неприемлемое поражение. Это действительно расстраивает, потому что футбол был очень хорошим, но мы снова проиграли матч", – сказал Постекоглу.