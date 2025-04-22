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Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал поражение от Ноттингем Форест
Не должны были проигрывать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "шпор" Анге Постекоглу пообщался с медиа после поражения в матче АПЛ против "Ноттингем Форест" (1:2).
"Это еще одна игра, которую мы проиграли, хотя не должны были проигрывать, и это большая часть нашего сезона – мы сами усложняем себе жизнь в ключевые моменты, немного не хватает концентрации, пропускаем простые голы. Жаль, потому что наша игра была блестящей, мы полностью доминировали.
Даже с теми двумя пропущенными голами, я считаю, что мы заслуживали победу. В то же время это еще одно поражение, еще одно неприемлемое поражение. Это действительно расстраивает, потому что футбол был очень хорошим, но мы снова проиграли матч", – сказал Постекоглу.
Напомним, что "Тоттенхэм" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками.
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