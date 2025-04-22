  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал поражение от Ноттингем Форест
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал поражение от Ноттингем Форест

Англия

Не должны были проигрывать 

Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал поражение от Ноттингем Форест

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "шпор" Анге Постекоглу пообщался с медиа после поражения в матче АПЛ против "Ноттингем Форест" (1:2).

"Это еще одна игра, которую мы проиграли, хотя не должны были проигрывать, и это большая часть нашего сезона – мы сами усложняем себе жизнь в ключевые моменты, немного не хватает концентрации, пропускаем простые голы. Жаль, потому что наша игра была блестящей, мы полностью доминировали.

Даже с теми двумя пропущенными голами, я считаю, что мы заслуживали победу. В то же время это еще одно поражение, еще одно неприемлемое поражение. Это действительно расстраивает, потому что футбол был очень хорошим, но мы снова проиграли матч", – сказал Постекоглу.

Напомним, что "Тоттенхэм" занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками.

Читайте такжеАПЛ. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2. Лесники одерживают очень важную победу
По теме
yellow-arrow
Плимут Таловерова пока избежал вылета из Чемпионшипа. Но ситуация сложная
yellow-arrow
В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2. Лесники одерживают очень важную победу
Ноттингем Форест Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости