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Наставник Ноттингем Форест отдал дань уважения болельщикам после победы над Тоттенхэмом
Гордится игроками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лесники" одержали победу на выезде против "Тоттенхэма" (2:1), которая позволила команде Нуну Эшпириту Санту вернуться на третье место в турнирной таблице АПЛ. После финального свистка главный тренер "Фореста" отметил поддержку выездных болельщиков, которая помогла его команде добыть три очка.
"Нет лучшего способа завершить игру, чем подойти к болельщикам и увидеть, как они празднуют. То, как они поддерживали команду, заставляет игроков выкладываться на полную, и мы не можем достаточно поблагодарить их.
Главное – это как мы реагируем. Результаты были не лучшими, но больше всего болит, когда не показываешь ту игру, которую хочешь. Сегодня мы сделали это - мы отреагировали и ответили. Все зависело от наших действий – и мы это сделали. Я очень горжусь игроками", – сказал Нуну Эшпириту Санту.
Добавим, что после этого матча на счету "Фореста" 60 зачетных баллов.
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