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Камбэк не удался. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2. Видео голов и обзор матча
Долго не шел мяч в ворота у "шпор"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" минимально уступил "Ноттингем Форест" в 33-м туре английской Премьер-лиги.
К 16-й минуте "лесники" повели со счетом 2:0, далее инициативой завладели подопечные Постекоглу, но отыграть хотя бы один гол им удалось лишь на 87-й минуте.
Таким образом, "Ноттингем" возвращается в топ-3 турнирной таблицы чемпионата.
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АПЛ, 33-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
"Тоттенхэм" – "Ноттингем Форест" 1:2
Голы: Ришарлисон (87) – Андерсон (5), Вуд (16)
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