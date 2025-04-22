Камбэк не удался. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2. Видео голов и обзор матча

"Тоттенхэм" минимально уступил "Ноттингем Форест" в 33-м туре английской Премьер-лиги.

К 16-й минуте "лесники" повели со счетом 2:0, далее инициативой завладели подопечные Постекоглу, но отыграть хотя бы один гол им удалось лишь на 87-й минуте.

Таким образом, "Ноттингем" возвращается в топ-3 турнирной таблицы чемпионата.



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АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" – "Ноттингем Форест" 1:2

Голы: Ришарлисон (87) – Андерсон (5), Вуд (16)