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Джейми Варди извинился перед фанатами Лестера после вылета команды в Чемпионшип
Провальный сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Живая легенда и капитан "Лестера" Джейми Варди извинился перед фанатами команды за вылет в Чемпионшип после домашнего поражения от "Ливерпуля" (0:1).
"В этот момент я даже не знаю, что сказать. Никакие слова не смогут передать тот гнев и грусть, которые я испытываю из-за того, как прошел этот сезон. Никаких оправданий нет.
Как игроки и как клуб – мы провалились. Здесь ничего не скроешь, и я даже не собираюсь пытаться это сделать. Я уже давно в этом клубе, и мы пережили немало взлетов и побед – но этот сезон был сплошным ужасом и, лично для меня, полным позором. Это болит, и я знаю, что вы тоже это чувствуете.
Фанатам – простите. Простите за то, что мы не показали игру, и простите за то, что мы завершаем сезон 2025 вот так – в полном д***ме", – написал Варди.
Добавим, что в этом сезоне на счету 38-летнего англичанина 8 голов и 3 ассиста в 32-х матчах за "Лестер" во всех турнирах.
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