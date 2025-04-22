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Саудовская Аравия не отказывается от идеи трансфера звезды Ливерпуля
Это дело далеко от завершения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мохамед Салах, возможно, и подписал новый контракт с "Ливерпулем", но, как отметил министр спорта Саудовской Аравии, он по-прежнему соответствует идентичности того, что ищет саудовская Про-лига.
"Он – настоящая суперзвезда. Он является культовой фигурой как араб и мусульманин. Он идеально подходит к идентичности нашего чемпионата. Он сам решил продлить контракт, но связь Саудовской Аравии с ним...
Мы хорошо видим: как только игрок хочет продлить контракт или подписать соглашение с другим клубом, медиа сразу заявляют, что им интересуется Саудовская Аравия, хотя 90% этой информации – фейк. Но у нас есть своя стратегия, по которой мы работаем, и мы не подписываем кого угодно", – заявил министр Абдельазиз бин Турки Аль-Файсал.
Добавим, что в этом сезоне Мохамед Салах забил 32 гола и отдал 23 ассиста в 46 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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