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Лидер Манчестер Сити может продолжить карьеру в Португалии

Англия

Или может все-таки Испания?

Лидер Манчестер Сити может продолжить карьеру в Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как никогда ранее, этим летом Бернарду Силва близок к уходу из "Ман Сити". Клуб уже дал понять португальскому полузащитнику, что он входит в список игроков на выход. Не удивленный решением "Сити", Силва выразил желание вернуться на родину.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, эта информация не осталась незамеченной среди португальских клубов – "Бенфика" уже заявила о готовности договориться с "горожанами" о полноценном трансфере. Более того, его агент Жорже Мендеш уже очертил условия личного контракта. Вероятно, речь идет о трехлетнем соглашении.

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Учитывая прекрасные отношения между агентом и "Манчестер Сити", будет сделано все, чтобы переход состоялся гладко, даже несмотря на наличие у игрока клаусулы в размере 58 миллионов евро – суммы, которую "Бенфика" не может себе позволить.

И хотя ранее появлялась информация об интересе со стороны "Барселоны", источники утверждают, что трансфер в Каталонию пока невозможен из-за финансовых трудностей "блаугранас". Другим вариантом остается Саудовская Аравия, но сам футболист не рассматривает это направление как приоритетное.

Добавим, что в этом сезоне на счету Силвы 3 гола и 4 ассиста в 42-х матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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