Лацио собирается оформить трансфер левого защитника Арсенала

Римское "Лацио" собирается оформить полноценный трансфер левого защитника лондонского "Арсенала" этим летом.

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "орлов" готово активировать опцию выкупа Нуну Тавареша, что составляет 5 миллионов евро. В клубе подготовили контракт 25-летнему португальцу до конца июня 2029 года.

Напомним, что "Арсенал" подписал Тавареша из "Бенфики" летом 2021 года за 8 миллионов евро, но ему не удалось закрепиться в основной команде, поэтому предыдущие два сезона он провел в аренде за "Марсель" и "Ноттингем Форест".

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В этом сезоне Нуну Тавареш принял участие в 28 матчах за "Лацио" во всех турнирах, отдав 9 результативных передач. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.