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Лацио собирается оформить трансфер левого защитника Арсенала
В этом сезоне футболист играл за "орлов" на правах аренды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Римское "Лацио" собирается оформить полноценный трансфер левого защитника лондонского "Арсенала" этим летом.
Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "орлов" готово активировать опцию выкупа Нуну Тавареша, что составляет 5 миллионов евро. В клубе подготовили контракт 25-летнему португальцу до конца июня 2029 года.
Напомним, что "Арсенал" подписал Тавареша из "Бенфики" летом 2021 года за 8 миллионов евро, но ему не удалось закрепиться в основной команде, поэтому предыдущие два сезона он провел в аренде за "Марсель" и "Ноттингем Форест".
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В этом сезоне Нуну Тавареш принял участие в 28 матчах за "Лацио" во всех турнирах, отдав 9 результативных передач. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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