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Защитник Манчестер Юнайтед уехал из клуба в перерыве матча с Лионом
Это было необходимо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" уехал из клуба в перерыве матча с "Лионом".
Виктор Линделёф был в заявке на матч Лиги Европы. В перерыве после первого тайма ему сообщили, что младший сын был срочно доставлен в больницу после серьёзной травмы, упав с лестницы у себя дома. Мальчик "расколол голову".
Жена шведского футболиста Майя объяснила, что за час до матча ей позвонила их няня и сказала, что они едут в больницу.
"Мой младший сын Фрэнсис раскроил себе голову. Он гонялся за своим старшим братом Тедом Луи у нас дома и упал на нашу стеклянную лестницу
Его лоб разделился на две части, и ему потребуется пластическая операция, чтобы восстановить лоб.
Его погрузили в наркоз. Я впервые столкнулась с чем-то подобным, когда это случилось с одним из моих детей. Это было невероятно неприятно, и я не хочу снова это пережить", - заявила жена защитника.
Мальчик выжил, но потребуется пластическая операция и у него останется шрам на лбу.
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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лион" в экстратаймах в 1/4 финала Лиги Европы. Матч закончился со счётом 5:4.
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