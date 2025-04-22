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"Для нас это финал". Пеп Гвардиола рассказал об ожиданиях ближайшего матча АПЛ
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Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что матч с "Астон Виллой" для его клуба будет как финал кубка.
Испанский тренер считает, что впереди у команды решающие матчи и обратился к болельщикам.
"После "Астон Виллы" финалом будет игра с "Вулверхэмптоном", а затем — с "Саутгемптоном", потому что каждая игра имеет значение.
Но "Вилла" — претендент на попадание в Лигу чемпионов, и когда вы видите их игру против моего друга Луиса Энрике и "ПСЖ", я был действительно впечатлен.
Они могут играть в низком блоке, но, когда они решают выйти на поле, с их оружием, скоростью, стандартами, это финал, и нам нужны наши люди, потому что я думаю, что наши люди хотят снова выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне, и, надеюсь, они смогут ждать с первой минуты.
Иногда мы играем медленно, иногда мы играем не очень хорошо, но нам отчаянно нужно, чтобы они нас поддерживали, шумели и были рядом все время, потому что это финал. Для нас это, безусловно, финал", - заявил Гвардиола.
Напомним, что "Манчестер Сити" сейчас занимает 5-е место с 58-ю баллами.
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Матч между "горожанами" и "Астон Виллой" состоится 22 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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