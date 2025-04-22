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Полузащитник Баварии готов вернуться в АПЛ

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Трансфер провалился

Полузащитник Баварии готов вернуться в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитника "Баварии" Жоау Пальинью связывают с возвращением в Премьер-лигу после завершения сезона. Согласно сообщению журналиста Кристиана Фалька, опытный хавбек не исключает возможности перехода в "Вест Хэм" этим летом.

Футболист имеет ограниченное игровое время в составе мюнхенцев, поэтому логично было бы рассматривать смену клуба летом. На этом этапе карьеры ему нужно постоянно играть, а возвращение в Премьер-лигу, где он демонстрировал отличную игру в составе "Фулхэма", могло бы быть идеальным вариантом.

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В то же время "Вест Хэму" нужен качественный опорник, и 29-летний португалец идеально подходит на эту роль. Сможет ли лондонский клуб договориться с "Баварией" – вопрос открытый. Вероятно, мюнхенцы готовы рассмотреть предложения, чтобы вернуть потраченные на него средства.

Добавим, что в этом сезоне Палиинья провел 22 матча за "Баварию" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Жоау Пальинья
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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Алексей Полищук
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