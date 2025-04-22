Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Баварии готов вернуться в АПЛ
Трансфер провалился
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитника "Баварии" Жоау Пальинью связывают с возвращением в Премьер-лигу после завершения сезона. Согласно сообщению журналиста Кристиана Фалька, опытный хавбек не исключает возможности перехода в "Вест Хэм" этим летом.
Футболист имеет ограниченное игровое время в составе мюнхенцев, поэтому логично было бы рассматривать смену клуба летом. На этом этапе карьеры ему нужно постоянно играть, а возвращение в Премьер-лигу, где он демонстрировал отличную игру в составе "Фулхэма", могло бы быть идеальным вариантом.
В то же время "Вест Хэму" нужен качественный опорник, и 29-летний португалец идеально подходит на эту роль. Сможет ли лондонский клуб договориться с "Баварией" – вопрос открытый. Вероятно, мюнхенцы готовы рассмотреть предложения, чтобы вернуть потраченные на него средства.
Добавим, что в этом сезоне Палиинья провел 22 матча за "Баварию" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero
- До Колоса только 5 команд в чемпионате Украины забивали Шахтеру 4 гола за игру
- Челси внес изменения в контракт Мудрика
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне