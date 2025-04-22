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Звезда Вест Хэма готов пойти на сокращение зарплаты ради нового клуба
Возвращение в Бразилию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета, вероятно, покинет лондонский клуб летом. По информации Bolavip, 27-летний бразилец уже решил вернуться на родину.
Пакета в последнее время связывался с ведущими европейскими клубами, однако ему грозит пожизненная дисквалификация в случае доказательства вины по делу о незаконных ставках. Поэтому, похоже, футболист решил начать новый этап карьеры в Бразилии.
В его услугах заинтересован "Фламенго". Команда нуждается в усилении в центре поля, а опытный полузащитник, который проявил себя в АПЛ, может существенно добавить команде как в творчестве, так и в защите. Руководство "Фламенго" также знает, что Пакета согласится на существенное уменьшение своей зарплаты, чтобы вернуться на родину.
Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 5 голов в 32-х матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах.
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