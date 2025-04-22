  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-игрок Арсенала временно возглавил клуб из Чемпионшипа

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Арсенала временно возглавил клуб из Чемпионшипа

Англия
Обновлено

Может, получит шансы и в дальнейшем

Экс-игрок Арсенала временно возглавил клуб из Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Джек Уилшир станет временно исполняющим обязанности главного тренера "Норвича".

На этой должности бывший полузащитник "Арсенала" заменит ранее уволенного наставника Йоханнеса Торупа.

"Норвич" не одержал ни одной победы в пяти матчах и находится на 14-м месте в Чемпионшипе. До окончания турнира осталось всего два матча

Отметим, что к тренерскому штабу "канареек" Уилшир присоединился в октябре 2024 года после работы с молодежной командой "Арсенала" U-18.

По теме
yellow-arrow
Челси возобновил интерес к голкиперу, которого хочет подписать Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Юная звезда Арсенала рассказал о поддержке старших товарищей по команде
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере полузащитника Барселоны
Арсенал (Лондон) Джек Уилшир Норвич Сити тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости