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Экс-игрок Арсенала временно возглавил клуб из Чемпионшипа
Может, получит шансы и в дальнейшем
Getty Images/Global Images Ukraine
Джек Уилшир станет временно исполняющим обязанности главного тренера "Норвича".
На этой должности бывший полузащитник "Арсенала" заменит ранее уволенного наставника Йоханнеса Торупа.
"Норвич" не одержал ни одной победы в пяти матчах и находится на 14-м месте в Чемпионшипе. До окончания турнира осталось всего два матча
Отметим, что к тренерскому штабу "канареек" Уилшир присоединился в октябре 2024 года после работы с молодежной командой "Арсенала" U-18.
Jack Wilshere will take charge of the first team on an interim basis for our two remaining Sky Bet Championship fixtures.— Norwich City FC (@NorwichCityFC) April 22, 2025
He will be assisted by Tony Roberts and Nick Stanley. pic.twitter.com/9BheuWfbvF
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