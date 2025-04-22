Экс-игрок Арсенала временно возглавил клуб из Чемпионшипа

Джек Уилшир станет временно исполняющим обязанности главного тренера "Норвича".

На этой должности бывший полузащитник "Арсенала" заменит ранее уволенного наставника Йоханнеса Торупа.

"Норвич" не одержал ни одной победы в пяти матчах и находится на 14-м месте в Чемпионшипе. До окончания турнира осталось всего два матча

Отметим, что к тренерскому штабу "канареек" Уилшир присоединился в октябре 2024 года после работы с молодежной командой "Арсенала" U-18.