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Унаи Эмери перед матчем с Манчестер Сити: Мы переживаем ключевой момент сезона
Рассказал об ожиданиях от матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал об предстоящем матче с "Манчестер Сити".
Испанский наставник похвалил соперника, но сказал, что "Астон Вилла" подготовится к матчу как можно лучше.
"Мы не можем останавливаться. Мы переживаем ключевой момент сезона, и в Премьер-лиге мы пытаемся достичь своей первой цели в 38 сыгранных матчах, а завтра — 34-й.
"Манчестер Сити" — одна из команд, претендующих на место в первой четверке или пятерке, даже на победу в чемпионате. Однако в этом году им придется немного сложнее, но я испытываю к ним огромное уважение, как всегда, и мы готовы.
Каждый игрок и каждый работник здесь, в "Астон Вилле", очень сосредоточены на текущем моменте, и мы подготовимся к матчу как можно лучше с теми игроками, которые будут доступны", - заявил Эмери.
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Напомним, что "Манчестер Сити" сыграет против "Астон Виллы" 22 апреля. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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