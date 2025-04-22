Унаи Эмери перед матчем с Манчестер Сити: Мы переживаем ключевой момент сезона

Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал об предстоящем матче с "Манчестер Сити".

Испанский наставник похвалил соперника, но сказал, что "Астон Вилла" подготовится к матчу как можно лучше.

"Мы не можем останавливаться. Мы переживаем ключевой момент сезона, и в Премьер-лиге мы пытаемся достичь своей первой цели в 38 сыгранных матчах, а завтра — 34-й.

"Манчестер Сити" — одна из команд, претендующих на место в первой четверке или пятерке, даже на победу в чемпионате. Однако в этом году им придется немного сложнее, но я испытываю к ним огромное уважение, как всегда, и мы готовы.

Каждый игрок и каждый работник здесь, в "Астон Вилле", очень сосредоточены на текущем моменте, и мы подготовимся к матчу как можно лучше с теми игроками, которые будут доступны", - заявил Эмери.