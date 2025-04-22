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Середняк английского Чемпионшипа уволил тренера спустя 3 месяца после назначения
Недолго проработал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Середняк английского Чемпионшипа уволил тренера спустя 3 месяца после назначения.
"Вест Бромвич" сообщил об отставке Тони Моубрея. Случилось это после поражения клуба от "Дерби Каунти" (1:3) в понедельник 21 апреля.
Это поражение практически лишило шансов "Вест Бромвича" попасть в плей-офф турнира и побороться за выход в АПЛ.
Моубрей был назначен тренером в январе 2025 года. Под его руководством английский клуб одержал пять побед в 18-ти матчах и отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков.
И.о тренера назначен бывший полузащитник "Вест Бромвича" Джеймс Мориссон.
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Сейчас клуб занимает 10-е место в турнирной таблице за два тура до конца.
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