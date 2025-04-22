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Агент звездного нападающего Палмейраса рассказал, когда он присоединится к Челси
Клубы уже давно договорились о переходе талантливого футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Эстевао Виллиана из "Палмейраса" рассказал, когда бразильский нападающий присоединится к "Челси".
"Он переедет в Лондон после Клубного чемпионата мира. Думаю, он уже является игроком мирового класса, так что он, надеюсь, войдет в историю "Челси". Он будет готов играть, как только присоединится к команде".
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Напомним, "Челси" согласовал трансфер 17-летнего Эстевао Виллиана из "Палмейраса" за 34 миллиона евро, который должен состояться в июле этого года. На его счету 21 гол и 11 ассистов в 67 играх за взрослую команду "Палмейраса".
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